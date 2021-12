北 전원회의 2일차…김정은 농촌 진흥목표 달성전략 제시

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 2일차 전원회의에서 농촌 진흥 목표 달성을 위한 전략 및 방안을 제시했다.

조선중앙통신은 지난 27일 개막한 노동당 제8기 제4차 전원회의의 2일차 진행 소식을 전하며 "총비서 동지께서 첫날 회의에서 력사(역사)적인 결론 '2022년도 당과 국가의 사업방향에 대하여'를 하신 데 이어 2일 회의에서 사회주의농촌발전에서 중대한 변혁적 의의를 가지는 력사적인 보고를 하셨다"고 29일 보도했다.

통신은 "총비서 동지께서는 우리식 사회주의 건설의 전면적 발전을 지향하고있는 현실적 조건과 시대적 요구에 맞게 농촌진흥의 웅대한 목표를 달성하기 위한 중장기적인 발전 전략과 중심 과업, 구체적인 실행 방도들을 제시했으며 혁명적인 중대조치들을 취해주셨다"고 덧붙였다.

통신은 김 총비서가 제시한 이 전략이 "현시기 우리 나라 농촌문제 해결의 가장 과학적이며 혁명적인 진로를 명시한 새로운 사회주의 농촌건설 강령"이라며 전원회의가 상정된 의정 토의를 이어갔다고 전했다.

노동당은 27일부터 제8기 제4차 전원회의를 시작해 28일까지 2일차 회의를 이어가고 있다. 첫날 전원회의에서는 올해 주요 당 및 국가정책들의 집행정형을 총화(결산)하고 새년도 사업계획에 관한 문제를 토의했다.

