중기부, 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 참여기업 모집

스마트 제조혁신 기술개발사업은 스마트공장 고도화에 핵심 역할을 담당하는 스마트공장 공급기업의 기술개발을 위해 과학기술정보통신부와 협업으로, 2022년부터 2026년까지 스마트제조 첨단제조·유연생산·현장적용 등 3대 분야에 국비 3288억원을 포함해 총 4341억원을 투입하는 대규모 기술개발사업이다.

중기부는 우선 2022년에 첨단제조 분야와 유연생산 분야에 각각 25개 과제와 24개 과제를 선정해 2025년까지 과제당 최대 36억원을 지원하고, 현장적용 분야는 2024년부터 195개 과제를 선정해 2026년까지 과제당 최대 4억5000만원을 지원할 예정이다.

스마트 제조혁신 기술개발사업의 지원대상은 스마트 제조 공급기술을 개발할 수 있는 중소기업으로, 개발된 기술을 활용하거나 적용할 제조 대·중견·중소기업(수요기업)과 협력체(컨소시엄)으로 참여해야 한다.

참여를 희망하는 기업은 2022년 1월 7일부터 2월 7일까지 범부처통합연구지원시스템에서 접수하면 되고, 보다 자세한 사항은 중소벤처기업부 누리집 또는 중소기업기술개발사업 종합관리시스템에서 확인하면 된다.

