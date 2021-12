정부, 美 주도 인도태평양 경제 체제 참여 검토…反中 전선 동참하나

산업부, 인도태평양 경제 프레임워크 대응 TF 구성…1차 회의 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 미국 주도의 '대(對)중국 견제' 공동전선인 인도태평양 경제 프레임워크 참여를 적극 검토한다.

산업통상자원부는 29일 세종정부청사에서 미국 정부가 제안한 인도태평양 경제 프레임워크(IPEF) 검토를 위한 'IPEF 대응 태스크포스(TF)'를 구성하고 제1차 회의를 개최했다.

인도태평양 경제 프레임워크는 조 바이든 미국 대통령이 지난 10월 동아시아정상회의에서 발표한 인도·태평양 지역의 공동 번영을 위한 포괄적인 경제협력 구상이다. 무역원활화, 공급망 안정화, 디지털경제, 탈탄소 청정에너지, 인프라협력 등 폭넓은 분야에서 공동의 원칙과 기준을 설정해 역내 경제협력을 강화하는 게 목표다.

산업부 관계자는 "한미간 협력 강화 흐름을 기반으로 역내 협력을 이어나갈 필요가 있으며 철저히 국익 극대화 관점에서 IPEF를 검토할 것"이라며 "미국의 IPEF 구상 배경과 우리에 미치는 영향을 심층 분석하고, 인도태평양 지역 내 분야별 예상 협력의제에 대한 대응방향을 중점 논의할 예정"이라고 밝혔다.

이 TF는 정대진 산업부 통상차관보, 주영준 산업정책실장이 공동 주재하며 산업·통상·에너지 분야의 다양한 국·과장이 참여할 예정이다. 이번 제1차 회의 이후에는 분야별 산학연 전문가도 함께 TF에 참여, 정례적으로 회의를 개최하고 국내 다양한 이해관계자 의견을 수렴한다. 산업부는 정부 내 다른 협의체와도 긴밀히 협력해 나간다는 계획이다.

