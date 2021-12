"중2 딸, 백신 접종 후 뇌경색 증세… 예약한 내 손 자르고 싶다" 母 청원

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신 1차 접종을 마친 중학생 딸이 뇌경색과 유사한 이상증세를 보이고 있다는 학부모의 사연이 공개됐다.

27일 청와대 국민청원 게시판에는 '저는 중2 딸을 둔 엄마입니다'라는 제목의 청원이 게재됐다. 자신을 중학교 2학년 딸을 둔 엄마라고 소개한 청원인은 딸 A양에 대해 "정부 정책으로 12월17일 1차 코로나 접종을 시켰다"고 밝혔다.

A양은 접종 직후 접종 부위가 아프다고 했고, 이후 5일 동안 겨드랑이가 아프다고 말했다. 접종 1주일이 지난 12월23일 A양은 잠에서 깬 후 비틀거리더니 옹알이하듯 웅얼웅얼 말했고 눈도 제대로 뜨지 못했다.

이후 A양은 앉혀도 바로 쓰러지고, 혼자 일어나 앉지도 못했다. 청원인은 "바로 119에 전화해 아이 상태를 말하니 아이가 뇌경색 증세를 보인다며 MRI, CT 촬영을 진행했다"고 전했다.

그러나 청원인은 각종 검사에서도 A양의 증상에 대한 원인을 밝히지 못했다며 "막힌 혈관을 찾았지만 혈관이 막히지도 피가 고이지도 않았다. 이상 증상을 찾을 수 없어 상급병원으로 옮겨 뇌파검사를 받았지만 마찬가지였고, 병원에선 더 해줄게 없다고 집으로 가라고 했다"고 토로했다.

이어 "아이 상태가 호전되어 엄마 아빠와 대화가 조금씩 되더니, 혼자 앉아 있을 수 있게 됐지만 기억력이 떨어졌고 손을 떨고 혼자 서있으면 균형잡기가 어렵다"고 털어놨다.

이후 A양은 한의원에서 풍이 온 것이라는 말을 들었다. 한의원에서 침을 맞고 피를 뺀 후 A양은 겨우 혈색이 돌아왔고, 말을 예전처럼 하고 살살 걸을 수 있게 됐다. 그러나 아직 걸음을 제대로 못 걷고, 손을 떠는 증세가 계속되고 있다.

청원인은 "하루 만에 어떻게 15살 아이가 이렇게 될 수 있느냐"며 "이 증상들이 백신 때문이 아니라면 왜 이런 건지 밝혀달라"고 요구했다.

이어 "어린아이가 하루아침에 혀가 말리고 눈동자가 돌아가고 수족을 마음대로 쓰지 못하고, 얼마나 두려웠을지 상상이 되느냐. 우리 가족은 이 아이를 잃을까봐 아이 옆에서 바들바들 떨었다"면서 "겪지 않아도 될 고통을 겪게 해서 내 손으로 백신 예약하고 맞춘 내 손을 자르고 싶은 심정이다"라고 덧붙였다.

