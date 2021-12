서울시 2회 지방공무원 임용, 450명 최종 합격…여성 53%, 20대 65%

동점자·양성평등 적용, 당초 선발 예정인원보다 33명 초과 선발

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 29일 서울시 인터넷원서접수센터에 ‘2021년도 제2회 지방공무원 임용시험’ 최종 합격자 450명 명단을 확정·발표했다.

2회 시험의 경우 당초 35개 모집단위에 총 417명을 선발할 예정이었으나 동점자·양성평등합격제도 적용으로 예정 인원보다 33명이 증가된 450명을 최종 합격 결정했다.

이번 2회 임용시험 합격자는 10월 16일 필기시험과 이달 7일부터 14일까지 총 6일간 실시된 면접시험을 거쳐 평균 50.4대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 합격했다. 합격자의 성별과 연령을 보면 여성이 240명(53.3%), 20대가 291명(64.7%)으로 나타났다. 최고령 합격자는 56세(일반행정 7급), 최연소 합격자는 18세(전기시설 9급)로 확인됐다.

지역별 합격인원은 서울지역 합격자가 250명(55.6%)으로 가장 높았으며, 경기 100명(22.2%), 인천 20명(4.4%) 순으로 나타났다. 올해 서울시 임용시험 전체 합격자 3699명 중 서울지역 합격자는 61.2%인 2263명으로 타 시도와 시험일자 통일 전인 2018년 28.4% 대비 32.8%포인트 증가했다.

서울시는 내년 3회의 정기 공채 시험을 진행할 계획이다. 내년 1회 필기시험은 2월 26일, 2회는 6월 18일, 3회는 10월 29일에 각각 시행할 예정이다.

노은주 인재채용과장은 "이번 임용시험을 통해 다양한 분야에서 전문성과 공직적합성을 두루 갖춘 인재들을 모집했으며 내년에도 공정하고 투명한 채용 과정을 통해 서울시정을 이끌어 나갈 진취적 공직자를 채용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

