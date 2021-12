"영국 대학생들, '공부 잘하는 약' 사용…건강상 부작용 우려"

[아시아경제 김보경 기자] 영국 주요 대학 학생들이 시험 준비나 과제 마감을 위해 '공부 잘 하는 약'(study drug)으로 불리는 인지강화제를 널리 사용하고 있는 것으로 전해졌다.

27일(현지시간) 더타임스 보도에 따르면 옥스퍼드대와 에든버러대, 노팅엄대, 런던정경대 등의 재학생과 졸업생들은 신문에 그런 약을 개당 약 2파운드(약 3190원)에 쉽게 구할 수 있다고 말했다.

영국 대학부총장협의회(UUK)는 내년 초 대학 내 인지강화제 등 약물 사용 실태 조사에 나설 계획이라며 내년 말까지 새로운 가이드라인을 마련할 방침이라고 밝혔다.

'공부 잘하는 약', '똑똑해지는 약'(smart drug) 등으로 불리는 약 중 가장 많이 알려진 것은 수면 장애 치료제 모다피닐(modafinil)과 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제 리탈린(ritalin) 등이다.

얼마나 많은 학생이 이런 약물을 사용하는지는 명확히 알려지지 않았으며, 영국에서 인지강화제 사용을 명시적으로 금지하는 대학도 없다.

하지만 학생들은 이런 약들이 일반적으로 사용되고 있으며 온라인으로 구매하거나 의사에게서 치료목적으로 처방받은 사람들을 통해 손쉽게 구할 수 있다고 말했다.

해외 등 온라인 약국은 이런 약을 판매할 때 처방전이 적합한지 의사에게 확인해야 하지만 이 규정이 제대로 지켜지지 않고 있다고 신문은 지적했다.

이들 약물이 건강에 영향을 미칠 가능성에 대한 우려도 제기된다. 런던 킹스칼리지의 데이비드 테일러 교수는 "학생들이 아무런 의료 감독 없이 뇌에 영향을 미칠 수 있는 약을 먹고 있다"며 "모다피닐은 드물게 정신병과 조증을 일으킬 수 있고 복용을 중단하면 우울증이 생길 수 있다"고 경고했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr