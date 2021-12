"60대 父, 모더나 부스터샷 맞고 23일 만에 심정지" 울분의 청원

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신으로 얀센을 접종받고, 부스터 샷(추가 접종)으로 모더나를 접종한 60대 아버지가 23일 만에 심정지로 사망했다는 사연이 알려졌다.

지난 27일 청와대 국민청원 게시판에는 '모더나 백신접종 후 23일 만에 심정지 사망'이라는 제목의 청원이 올라왔다. 청원인의 아버지 A씨(62)는 지난 4월 얀센을 접종한 후 지난달 26일 부스터샷으로 모더나를 접종했다.

모더나 접종 후 23일 뒤인 지난 18일 A씨는 심정지로 사망했고, 의사 소견은 '원인 미상 심정지'였다. 청원인에 따르면 A씨는 평소 심근경색에 대한 전조증상도 없었고, 전날까지 직장에서 크리스마스 파티를 하는 등 사회생활을 이어갔다고 한다.

청원인은 "주변에서 백신 인과성 관계를 밝히더라도 0.1%만 입증할 수 있다는 이야기를 들었다"며 "어머니께서는 '부검을 한다면 아버지를 두 번 죽이는 일이다'라고 생각하셔서 부검을 하지 않았다"고 밝혔다.

이어 "토요일 아침 11월에 태어난 외손자에게 '할아버지 갔다 온다'고 따뜻한 말 한마디 건네고 나가신 것이 마지막이 된 것이 아직도 믿기지 않는다"며 "하루아침에 미망인이 되신 어머니도 아직까지 현실을 믿지 못하고 계신다"고 토로했다.

그러면서 "12월24일부터 국민연금도 처음으로 수령하신다고 좋아하셨는데 그 모습이 아직도 눈에 휜하다"며 "어머니는 가정주부이시고 아버지가 일을 하시면서 가정을 꾸려가고 있었는데, 어머니는 당장 국민연금 유족연금 60%만 수령하셔야 돼서 살길이 막막하다"고 털어놨다.

청원인은 "심장에 무리가 가는 모더나 백신 접종을 이대로 계속해야 하는지도 의문이고 저는 앞으로 백신에 대한 트라우마가 생겨 맞을 수 있을까 하는 생각이 든다"며 "마지막으로 한 가정의 아버지, 회사의 동료였던 저희 아버지의 전철을 밟지 않도록 강제 접종에 대해서 다시 한번 생각하셨으면 한다"고 밝혔다.

