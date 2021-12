[아시아경제 지연진 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 5,460 전일대비 60 등락률 +1.11% 거래량 4,279,028 전일가 5,400 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 인터파크, 물적분할 후 야놀자에 2940억원에 매각‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제메타버스 “新대장주” 나왔다! 월요일 시초가 반드시 공략! close 는 ENT, 투어, 쇼핑 및 도서 사업으로 구성된 전자상거래 사업부문 및 관련 사업부문을 떼어내 주식회사 인터파크를 신설하는 내용의 분할을 결정했다고 28일 공시했다.

분할회사는 분할대상 사업부문을 제외한 모든 사업부문을 맡는 아이엔티홀딩스크로, 분할회사는 존속하고 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 물적문할 방식이다.

분할기일은 내년 4월1일 0시(예정)로, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr