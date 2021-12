[아시아경제 지연진 기자] 엔에이치엔( NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 85,500 전일대비 1,500 등락률 +1.79% 거래량 265,251 전일가 84,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 올해 자사주 매입 줄었다청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"NHN, 100% 무상증자 결정 close )은 2억9819억원 상당의 자사주 4036주를 임원들에게 주식매수선택권(스톡옵션)으로 지급했다고 28일 공시했다.

1주당 처분가액은 7만2600원으로 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가격을 기준이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr