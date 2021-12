광주 동구 "겨울철 자연재난, 풍수해보험으로 대비"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 겨울철 자연재난으로부터 주민의 재산을 보호하기 위해 '풍수해보험' 가입 집중 홍보를 적극 추진한다고 28일 밝혔다.

'풍수해보험'은 태풍·호우·대설·강풍 등 자연재해로 발생하는 재산피해를 실질적으로 보상하는 정책보험으로 주민들이 저렴한 보험 가입료로 가입·혜택을 받을 수 있도록 국가와 지자체에서 최소 52.5%, 지자체의 재정적 여건에 따라 최대 92%까지 지원한다.

동구는 내년 3월까지 집중 홍보 기간으로 정하고 ▲동별 보험안내 창구 개설·운영 ▲해당 '보험사' 찾아가는 홍보 추진 ▲두드림, 동구 누리집 활용 ▲상인회, 위생협회, 자생단체 홍보 요청 ▲푸른길 산책로 및 무등산 등산로 일원 플래카드 게첨 등 다양한 방법으로 집중 홍보에 나선다.

가입대상은 주택, 온실(비닐하우스 포함)은 물론 소상공인(상가 및 공장)이다.

보험은 5개 민영보험사 DB손해보험, 현대해상화재보험, 삼성화재해상보험, KB손해보험, NH농협손해보험을 통해 개별적으로 가입할 수 있고 동 행정복지센터 내 보험안내 창구를 개설해 단체가입도 가능하다.

임택 동구청장은 "겨울철을 앞두고 많은 주민들이 풍수해보험에 가입해 혹시 모를 자연재난에 대비하시기 바란다"면서 "모든 주민이 각종 자연·사회 재난으로부터 안심하고 생활할 수 있도록 안전 인프라 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 동구 풍수해보험 가입 건수는 지난해 3914건, 올해 4925건에 이른다.

