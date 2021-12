쿠팡, 지역 청년 인재 양성·일자리 창출 앞장

28일 군산대와 물류전문가 양성 및 청년 일자리 창출 위한 산학협력 업무협약

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡과 쿠팡풀필먼트서비스는 군산대학교와 '물류전문가 양성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양측은 청년 물류전문가 양성을 위한 교육과정 편성과 운영을 위한 협력 활동을 지속 확대해 나갈 예정이다. 또 쿠팡풀필먼트서비스는 선발된 청년 인재들이 다양한 경험을 갖출 수 있도록 특강, 세미나, 현장실습 등 물류 관련 교육과 제반사항을 지원하고 협약학과인 군산대 국제물류학과 소속 학생들을 대상으로 채용 연계 청년 인턴십 등 다양한 현장 실습의 기회를 제공해 나갈 계획이다.

박익형 쿠팡풀필먼트서비스 인사부문 상무는 "이번 협약을 통해 미래를 이끌어갈 청년 물류전문가를 체계적으로 양성해 나가는데 양측이 긴밀하게 협력하고 이러한 활동들이 산학협력의 모범사례가 될 수 있도록 노력할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 투자를 통해 청년 인재 양성과 지역 일자리 창출 등 지역 상생에 앞장서겠다"고 말했다.

