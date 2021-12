◇경무관 전보 <본청>▲기획조정관실(자치경찰협력정책관) 손장목 ▲치안상황관리관 조지호 ▲과학수사관리관 최주원 ▲경무담당관실(국립외교원) 이길호 ▲경무담당관실(국가공무원인재개발원) 홍석기 ▲경무담당관실(국방대학원) 김병기 ▲경무담당관실(공로연수) 연정훈

<경찰대학>▲학생지도부장 김소년 ▲치안정책연구소장 이준형

<서울경찰청>▲안보수사부장 정병권 ▲경찰관리관 엄성규 ▲송파서장 이종원

<대구경찰청>▲공공안전부장 정태진 ▲자치경찰부장 이승협 ▲대구성서서장 최현석

<인천경찰청>▲공공안전부장 김용종 ▲수사부장 나원오 ▲인천국제공항경찰단장 조병노

<광주경찰청>▲수사부장 김광남 ▲자치경찰부장 박성민 ▲광주광산서장 정진관

<대전경찰청>▲자치경찰부장 임정주

<울산경찰청>▲공공안전부장 김보준 ▲자치경찰부장 류해국

<경기남부경찰청>▲경무부장 김종보 ▲수사부장 김광식 ▲자치경찰부장 오문교 ▲수원남부서장 김순호 ▲분당서장 김수영 ▲부천원미서장 고평기

<경기북부경찰청>▲공공안전부장 이인상 ▲자치경찰부장 오상택

<강원경찰청>▲수사부장 박정보

<충북경찰청>▲공공안전부장 이상수 ▲자치경찰부장 황창선 ▲청주흥덕서장 마경석

<전북경찰청>▲공공안전부장 김영근 ▲수사부장 배대희 ▲자치경찰부장 김주원 ▲전주완산서장 박헌수

<전남경찰청>▲공공안전부장 정희영 ▲수사부장 최종상 ▲자치경찰부장 고범석

<경북경찰청>▲자치경찰부장 김성희

<경남경찰청>▲수사부장 윤외출 ▲자치경찰부장 오부명 ▲창원중부서장 손제한

<제주경찰청>▲차장 강언식