통일부 "北 전원회의, 2년 전처럼 규모있게 진행"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 28일 북한이 전날 개막한 노동당 전원회의가 2년 전처럼 규모있게 진행되고 있다고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 "북한이 공개한 방청 범위 등을 볼 때 1000여 명 정도로, 2019년 12월에 열린 전원회의처럼 규모 있게 진행하는 것으로 판단한다"고 밝혔다.

노동신문에 따르면 전날 노동당 중앙위원회 제8기 제4차 전원회의가 소집됐으며, 김정은 북한 노동당 총비서가 사회를 맡고 중앙위원회 위원들과 후보위원들이 참석했다. 또 중앙위원회 부서 일군들(간부들), 성, 중앙기관, 도급 지도적 기관과 시, 군, 중요공장, 기업소 책임일군들, 해당 중요부문 일군들이 방청했다.

당국자는 참석자 범위와 관련, "공장·기업소 간부들까지 참석 범위를 확대했던 2019년 12월 전원회의와 비슷한 걸로 본다"며 전원회의 결정사항을 현장까지 전달되도록 하기 위한 것으로 추정했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr