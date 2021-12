트럼프 스코틀랜드 리조트, 英 봉쇄 지원금 53억원 챙겨

상당액 대통령 재임 중 수령…헌법 위반 논란

[아시아경제 조현의 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 보유한 스코틀랜드 골프 리조트들이 영국 정부로부터 최소 330만 파운드(약 53억원)의 코로나19 지원금을 받은 것으로 드러났다.

영국 일간 가디언은 27일(현지시간) "스코틀랜드 서부 턴베리와 북쪽 발메디에 각각 위치한 트럼프 턴베리 리조트와 트럼프 인터내셔널 스코틀랜드가 지난해 일자리 273개를 감축했지만 일자리 유지 지원금 280만 파운드(약 45억원)을 받았다"며 이같이 보도했다.

BBC의 보도에 따르면 이들 리조트가 올해도 52만∼130만 파운드(약 8억4000만원∼약 21억원)의 지원금을 받은 것으로 추산된다. 지난해와 올해를 합치면 영국 정부로부터 수령한 지원금 규모는 총 330만∼410만 파운드(약 53억∼65억원)이다.

문제는 트럼프 전 대통령의 리조트가 영국 정부로부터 받은 지원금 중 상당액이 퇴임 전 지급됐다는 것이다. 미국 헌법은 선출직 공직자가 의회 승인 없이 외국 정부로부터 선물을 받거나 이득을 취하는 것을 금지하고 있다. 가디언은 "미국 헌법이 규정한 부패방지 장치인 '보수조항'에 따른 가이드라인을 위반했다는 논란이 일 수 있다"고 지적했다.

두 리조트는 코로나19에 따른 전면봉쇄 기간 문을 닫아야 했다. 그 결과 2019년 32만1000파운드(약 5억1000만원)의 수익을 올렸던 턴베리 리조트는 지난해 340만 파운드(약 54억원)의 손실을 봤으며 발메디 리조트도 2019년 110만 파운드(약 17억5000만원) 적자에서 지난해에는 130만 파운드(약 21억원) 적자로 손실이 확대됐다.

평균 직원 수도 턴베리 리조트는 2019년 541명에서 지난해 289명으로 줄었고, 발메디 리조트도 같은 기간 84명에서 63명으로 감소했다.

가디언은 "미국에선 미 의회가 트럼프 전 대통령이 지분을 소유한 기업체에 대한 코로나19 관련 구제기금 지급을 금지하는 입법을 했다"며 "하지만 영국 법상 트럼프 전 대통령의 스코틀랜드 리조트는 다른 업체와 동일하게 영국 정부의 지원금을 받을 권리를 지닌다"고 설명했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr