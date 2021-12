웅진씽크빅 대표이사 역임한 출판 분야 전문가

문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원장에 김준희(63)씨를 임명했다고 28일 전했다. 임기는 2024년 12월까지 3년이다. 김 신임 원장은 바른경영아카데미 대표, 웅진씽크빅 대표이사, 능률교육 대표이사 등을 역임한 출판 분야 전문가다. 풍부한 경험과 조직 관리 능력을 갖췄다고 평가된다. 황희 장관은 "출판문화 산업 구조를 합리화하고 기술적 환경변화에 능동적으로 대응해 새로운 수요를 창출해 달라"고 주문했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr