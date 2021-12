신협, 보이스피싱 예방으로 서민자산 55억원 지켜

내년 1월, '전자금융 이용정지 서비스' 도입 예정

[아시아경제 이광호 기자]신협이 올 한해 총 55억원 보이스피싱 피해를 예방해 전년 예방액 50억원에 이어 2년 간 105억원의 서민자산을 지켰다.

신협중앙회는 내부 전산망 상시 모니터링(9억원, 397건)과 전국 126개 신협의 대면 모니터링(46억원, 178건)을 통해 보이스피싱 총 55억원(575건)을 예방했다고 28일 밝혔다.

신협 금융소비자보호팀은 전기통신금융사기 피해를 예방한 우수직원 6명에게 중앙회장 표창장을 수여하고, 피해 예방사례를 전국 신협에 공유했다.

전국 신협의 보이스피싱 예방 실적은 대전충남 지역이 34건으로 가장 많았다. 이어 광주전남지역 30건, 대구경북지역 29건, 인천경기지역 27건, 전북지역 21건, 부산경남 지역 15건, 충북지역 14건, 서울 5건, 강원 2건, 제주 1건으로 나타났다.

예방한 보이스피싱 유형으로는 검찰 등 사칭 유형 82건, 대출사기 유형이 54건, 자녀납치 협박 유형 28건, 자녀사칭정보유출 유형 8건, 인출책 검거 6건으로 집계됐다.

이선호 신협 준법지원부문장은 "신협은 자체 피해예방 교육을 시행하는 한편, 피해근절 다각화를 위해 악성앱 원격제어 차단서비스 및 신협 전자금융 이용정지 서비스를 내년 1월에 도입할 예정"이라고 말했다.

