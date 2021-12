[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(4급 승진)

△복지정책과 정원채 △농정유통과 이수일

(5급 승진의결)

△안전총괄과 김도온 △체육진흥과 김윤관 △복지정책과 이종하 △사회복지과 최순희 △도로철도과 류한상 △토지정보과 김영도 △농촌진흥과 최우섭

(6급 승진)

△도시과 이정미 △복지정책과 이혜원 △총무과 허은해 △평생학습과 안성제 △보건행정과 이유정 △허가과 이재현 △와촌면 유영완

(7급 승진)

△회계과 김준욱 △복지정책과 강신윤 △사회복지과 김미숙 △의회사무국 권도윤 △도로철도과 박동규 △보건행정과 홍대민 △허가과 강태욱 △회계과 김영호 △남천면 여승욱

(8급 승진)

△회계과 원자혜 △복지정책과 김현주 △여성가족과 최주미 △시립도서관 김주이 △농정유통과 김수민 △식품의약과 김지연 △보건행정과 이정화 △보건행정과 신도이 △동부동 김도형 △건축과 김아름 △교통행정과 장세철

