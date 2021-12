[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 생명·손해보험협회와 공동으로 보험회사 대상 '보험계약(IFRS17) 설명회'를 비대면으로 개최한다고 28일 밝혔다.

2023년부터 모든 보험회사는 새로운 IFRS17 등을 적용하게 된다. 이에 따라 관련 보험감독회계 등도 대폭 개정될 예정이다.

이에 금감원 등은 보험회사는 2023년부터 바뀌는 법규개정 내용 등을 책자로 발간하고, 일선 보험회사의 IFRS17 업무노하우 등을 유튜브로 제작·게시한다.

금감원 관계자는 "앞으로 금감원은 법규개정 절차 등을 조속히 진행하는 한편 회사의 IFRS17 적용 등의 애로사항을 해소하기 위해 다양한 지원방안을 추진하고 보험업계 등과의 소통에 힘쓸 계획"이라고 말했다.

