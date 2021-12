롯데, 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 70억원 기탁

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 28일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 70억원을 기탁했다고 밝혔다. 1999년부터 매년 사회복지공동모금회 기부에 참여해 함께 한 나눔 활동만 23번째이다.

이번에 기부한 성금은 특히 코로나19로 어려움을 겪고 있는 위기가정 긴급 지원과 사회적 약자 돌봄 등에 중점 활용되며 소외계층 삶의 질 향상에도 사용될 계획이다.

롯데지주 관계자는 “날씨가 많이 추워졌는데 작은 정성이지만 사랑의 손길이 따뜻하게 구석구석 전달될 수 있기를 바란다”며 “내년에도 모든 임직원들이 소외되고 어려운 분들을 한번이라도 더 찾아가 살펴보도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 롯데는 그룹사별 나눔활동도 진행하고 있다. 롯데건설은 서울 지역 선별진료소와 코로나19 전담 진료 병원의 의료진·자원봉사자들에게 생활용품을 전달했고, 롯데물산도 서울 송파구 내 코로나19 의료진에게 온장고 10대와 음료 2만여 병을 지원했다. 롯데글로벌로지스는 취약계층 아동들에게 성탄 선물 키트를 선물했고, 롯데제과는 치과 의료 취약 지역을 직접 찾아가 진료활동을 펼쳤다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr