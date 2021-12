케이카, '2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상'서 3년 연속 대상 수상

[아시아경제 이기민 기자] 케이카가 28일 한국소비자포럼이 주최한 '2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 3년 연속 중고차 유통 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

올해 20회를 맞은 대한민국 퍼스트브랜드 대상은 각 브랜드에 대한 기초 조사와 소비자 조사, 전문가들의 평가 및 심의를 통해 내년 가장 기대되는 브랜드를 선정한다.

케이카는 온·오프라인 통합 플랫폼과 인증 직영중고차 사업모델을 바탕으로 거래량을 확대하고 있다. 국내 최대 규모인 전국 44개(11월 기준) 오프라인 네트워크를 기반으로 높은 이커머스(전자상거래) 판매율을 보이고 있다.

케이카가 2015년 업계 최초로 선보인 이커머스 서비스 '내차사기 홈서비스'는 올해 1~11월까지 누적 거래 비중이 전체 판매량 중 45.5%를 차지하며 역대 최대 기록을 달성했다. 내차사기 홈서비스 거래 비중은 2016년 9.3%에서 2020년 35%으로 확대, 3년간 연평균성장률 45%를 기록하며 성장 중이다.

케이카는 이커머스 거래 활성화를 위해 업계 최초로 중고차를 100% 환불 받을 수 있는 3일 책임환불제와 24시간 구매 가능한 즉시 결제 시스템, 3D 라이브 뷰, 당일 배송 등 온라인 구매 환경을 제시하고 있다.

정인국 케이카 대표는 "케이카의 이커머스 사업을 지속적으로 선도하기 위해 이용자의 니즈를 가장 빠르고 깊이 있게 대응해 중고차 온라인 쇼핑 경험을 극대화하는 대한민국 유일한 중고차 이커머스 플랫폼으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

