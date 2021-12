내년 전 세계 백신접종에만 70억달러…벌써 자금 바닥난 미국

[아시아경제 조슬기나 기자]조 바이든 미국 행정부가 야심차게 추진 중인 내년도 코로나19 백신 접종 지원 캠페인을 위해서는 최소 70억달러(약 8조3000억원)가 필요하지만 벌써부터 자금이 바닥났다는 보도가 나왔다.

폴리티코는 27일(현지시간) 복수의 당국자들을 인용해 바이든 행정부의 계획과 달리 미국 국제개발처(USAID)의 자금은 부족한 실정이라고 보도했다.

전 세계 백신 접종 지원 프로젝트를 담당하고 있는 USAID는 지난 3월 통과된 약 2억달러 규모의 경기부양법에서 16달러가량을 예산으로 확보했으나, 이미 상당부분을 사용했거나 할당한 상태로 알려졌다. 추가 자금을 확보하지 못할 경우, 2022년 중반까지 저개발국 등에 미국산 백신 공급을 지원하겠다는 바이든 정부의 약속도 미뤄질 수밖에 없다고 당국자들은 전했다.

폴리티코는 "최근 몇주간 USAID 내부 회의에서 추가 자금 지원이 없을 경우 내년 봄 이후 캠페인이 어려울 수 있다는 우려가 나왔다"며 "화이자 10억회분을 주문한 백악관이 내년 상반기 수십만회분 지원을 위한 대규모 캠페인을 준비 중인 상황에서 이 같은 우려가 제기된 것"이라고 보도했다.

이에 따라 다른 사업에 배정된 예산을 돌리거나 의회에서 백신 지원 사업을 구체적으로 명시한 법안을 논의할 수 있다는 관측이 나온다. 하지만 이 또한 쉽지 않을 것이란 관측이다.

앞서 바이든 정부는 지난 9월 코로나19 백신 대응과 관련해 열린 정상회의에서 2022년 9월까지 전 세계 인구 최소 70%에 백신 접종을 완료한다는 세계보건기구(WHO)의 목표를 지지한다고 공식화했다. 바이든 대통령은 전 세계에 12억 회분의 백신을 제공하겠다고 밝혔으며, 지금까지 110여국에 3억회분 이상이 공급됐다.

USAID 대변인은 "2022년에도 (백신 접종 지원) 노력을 이어가기 위해 국제 파트너들과 계속 협력 중"이라고 입장을 밝혔다.

