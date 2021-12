조은산 "김건희는 가련한 경력 부풀리기, 조국은 악의적 의도 가진 범죄"

"'조국의 강' 누구도 건널 수 없어…김건희 억울했을 것"

"남은 건 이재명 아들 '상습 도박', '성매매' 대국민 사과"

[아시아경제 강주희 기자] '시무 7조'라는 상소문 형식의 청와대 국민청원을 올려 화제를 모은 조은산(필명)이 허위 이력 의혹으로 대국민 사과를 한 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희씨에 대해 "사실 억울한 측면도 있었을 것"이라며 두둔하는 취지로 말했다.

조은산은 27일 자신의 블로그에 '사과는 끝났다'라는 제목의 글을 올려 "논란의 당사자로서는 조국 사태로 대변되는 진보 진영의 내로남불에 동급으로 취급되는 상황이 두려웠을 것"이라며 이같이 주장했다.

그는 "다수의 허위가 기재된 김씨 이력서는 분명히 문제 소지가 있고 공분의 대상이 될 이유가 있다"면서도 "본질을 끄집어내자면, 조국 일가의 동양대 표창장 위조가 악의적 의도를 가진 적극적 범죄 행위였다면, 그녀의 이력서는 사실의 교란을 통한 가련한 경력 부풀리기에 지나지 않는다"고 주장했다. 그러면서 "이 점을 분명히 해두고자 한다. 조국의 강은 그 어느 누구도 건널 수 없다"고 했다.

조은산은 "이제 남은 건 기자회견 석상에 오른 이재명 (더불어민주당) 후보 장남의 상습 도박과 성매매 처벌법 위반 사실에 대한 대국민 사과"라며 "'국민의 세금으로 영부인의 거처와 대내외 활동을 지원하므로 대상자는 검증과 사과에 임해야 한다는 논리'는 놀랍게도 그의 장남에게까지 적용 가능한 부분"이라고 지적했다.

이어 "이재명 장남은 아직까지 한 번도 언론에 모습을 드러내지 않은 관음적 시대의 싱싱한 먹잇감이자 좋은 노리갯감"이라며 "그의 외모 역시 전 국민적 차원에서 공개 평가해 보자"고 했다.

그는 "이게 가족 신상 털기 대회인지, 국가 지도자를 선출하는 대선인지 모를 미친 시간이 얼마 남지 않았다면 누군가가 내게 제일 먼저 알려줬으면 좋겠다. 치솟은 집값은 어떻게 잡을 것인지, 감소하는 출산율과 취업자 수는 어떻게 끌어올릴 것인지, 급증하는 범죄와 사법 제도의 미비는 어떻게 극복할 것인지 등에 대한 후보자 간의 정책과 그에 대한 숙의를 우리는 기억이나 하고 있는가"라며 상대 헐뜯기에만 혈안 되어 있는 대선판을 비판했다.

아울러 "장담하건대, 이대로라면 수백 년의 시간이 지난 후에도 국민은 20대 대선을 역사상 최악의 대선으로 기억하게 될 것"이라며 "그런 버림받은 세대가 진정 존재해야 한다면 나는 이탈하고 싶다. 이제 사과는 끝났다. 정책으로 돌아가자"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr