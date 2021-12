"오미크론, 코로나→감기로 넘어가는 첫 단계일수도" 英 전망 나와

[아시아경제 나예은 기자] 전 세계적으로 확산하고 있는 오미크론을 두고 코로나19가 감기로 전락하는 신호일 수 있다는 희망 섞인 외신 보도가 나왔다. 다른 변이보다 중증을 유발하는 사례가 적다는 게 이유다.

영국 매체 가디언은 26일(현지시간) '오미크론: 암울한 새해를 맞이하느냐, 팬데믹의 종식이냐'라는 제목의 기사에서 오미크론의 향후 추이를 전망했다.

레스터대 바이러스 연구자인 줄리언 탕 박사는 "오미크론 변이는 코로나19가 인체에 적응해가면서 약한 증세를 일으키기 시작한 첫 단계"라며 "사실 바이러스의 증세가 완만해지는 것은 바이러스 자신에게도 자신을 널리 퍼트리는 데 더 좋은 일"이라고 밝혔다.

영국의 일일 코로나19 감염자 수는 25일 기준 최대치인 12만2000명을 기록했다. 크리스마스 축제는 대거 취소됐고 식당과 술집은 손님이 끊겼다.

영국 보건당국은 내년에도 코로나19 환자가 급증해 중환자가 늘어날 것이란 전망을 내놓고 있다. 하지만 가디언은 올 크리스마스 상황을 알파 변이가 퍼졌던 작년과 비교하면서 감염자가 지난해보다 대폭 늘어났지만, 입원환자와 사망자 수는 현저히 줄었다는 점을 강조했다.

오미크론은 비교적 젊은 성인층에서 감염자가 몰린다는 점에서 다른 변이와 다르다. 연구진은 오미크론이 그보다 면역력이 약한 연장자층에 전파되기 시작하면 입원환자가 많이 늘어날 수 있다고 우려한다.

하지만 가디언은 "이를 달리 보면 많은 노령층은 그동안 시간을 벌어 이제 더 많은 백신을 접종했고, 오미크론에 저항력을 갖게 됐다고 볼 수 있다"고 말했다.

또 코로나19가 결국 감기 수준으로 약해져 존재감을 잃을 것이라는 과학계 일부의 긍정적인 전망도 소개했다.

런던위생 열대의학 대학원 마킨 힙버드 교수는 "코로나19는 독감보다는 일반 감기와 비슷하게 활동하고 있다"면서도 "우리가 면역력이 약해져서 매년 감기에 걸린다는 점에서, 면역 때문에 코로나19 백신을 매년 맞아야 할 것"이라고 주장했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr