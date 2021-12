수젠텍, 자체 개발 알레르기 진단키트 중국 품목허가

[아시아경제 박형수 기자] 체외 진단업체 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 118,574 전일가 13,750 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 수젠텍 ‘오미크론 진단 코로나19 진단키트’ 사우디 허가“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정수젠텍, 코로나19-인플루엔자 신속진단키트 사우디 제품 허가 close 이 알레르기 제품에 대해 중국 현지에서 품목허가를 받으며 시장 진출 기대감이 커지고 있다.

수젠텍은 자체 개발한 알레르기 진단키트 및 시스템 의료기기(체외진단시약)이 중국 식품의약품관리총국(CFDA)로부터 품목 허가를 받았다고 27일 밝혔다.

수젠텍은 품목허가를 기점으로 현지 상장 체외진단 전문기업 YHLO와 함께 중국 종합병원 및 검진센터 등에 제품과 시스템을 공급한다. 품목 허가를 받은 수젠텍의 알레르기 진단키트는 종합병원과 검진센터 등에서 90여종의 알레르기 유발물질(알러젠)에 대한 알레르기 여부를 진단하는 제품이다.

수젠텍 관계자는 "약 500대 이상의 수젠텍 알레르기 진단 관련 제품으로 자가면역질환을 분석하는 데 활용하고 있다"며 "진단 시스템은 해당 제품과 호환이 가능해 이를 통해 빠른 시장 확대가 가능할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "전세계 알레르기 시장은 총 5조원 규모로 추정한다"며 "중국은 매년 연평균 10% 이상 성장하고 있다"고 덧붙였다.

수젠텍은 중국사업을 본격적으로 추진하려고 지난 8월 중국 헬스케어 전문기업 '지스본(Jissbon)과 현지 여성호르몬 진단사업 진출을 위한 합자회사(JV) '낙복사(우한)진단기술유한공사'를 설립했다. 최근 해당 JV로부터 기술이전에 대한 일부 선수금을 받았다. 계약에 따라 수젠텍은 중국 내 임상 및 인허가 진행상황에 맞춰 추가 마일스톤 및 판매수익의 일정 비율을 로열티 등을 받을 것으로 전망하고 있다.

수젠텍은 내년부터 이번 알레르기 제품을 포함해 다양한 진단플랫폼 제품들의 중국 내 사업을 공격적으로 개시한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr