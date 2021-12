올해 '정보공개 종합평가 최우수' 기관에 산림청·법제처 등 117개 선정

공공기관 대상 2021년 정보공개 종합평가 결과 공개

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 공공기관의 2020년 9월부터 올해 8월까지 정보공개 운영실적에 대해 종합평가에서 산림청과 서울시 서대문구청 등이 우수기관으로 선정됐다.

27일 행안부에 따르면 이번 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 총 593개 기관을 대상으로 실시하고 117개를 최우수 기관으로 선정했다. 평가결과는 정보공개위원회 심의와 국무회의 보고를 거쳐 국민에게 공개된다.

평가는 총 4개 분야 10개 지표로 구성되며 기관유형별 평가순위 및 점수를 기준으로 총 4개 등급을 부여했다. 특히 올해에는 사전공개분야 정보목록공개율 평가대상을 2012년부터 누적 생산된 문서에서 당해 평가기간에 생산된 문서로 변경했으며 청구처리분야의 청구처리 지연의 경우 기존 1건당 감정방식에서 비율당 감점방식으로 변경하는 등 평가의 공정성을 확보하기 위한 지표 개선도 이뤄졌다.

이번 평가결과를 구체적으로 보면 정보공개종합평가 전체 평균 점수는 85.1점으로 이전평가 대비 크게 상승했으며 최근 3년간 미흡기관 수가 지속 감소하는 등 운영수준이 향상된 것으로 나타났다. 기관유형별로는 모든 기관 유형에서 이전대비 평균점수가 상승했고 기존 취약했던 시군구와 지방공공기관의 점수가 가장 큰 폭으로 상승했다.

평가분야별로는 사전공개 및 청구공개 분야가 우수했고 원문공개 및 고객관리 분야도 전년대비 평가점수가 상승했다. 기관별 우수 운영 사례를 살펴보면 산림청의 경우 정보의 사전공개 분야에서 높은 점수를 받았다. 특히 정보유형 및 사용목적별로 공개정보를 분류한 ‘국민 맞춤형 사전정보’를 제공하여 사전공개 정보에 대한 국민의 접근성을 높였다.

서울시 서대문구청은 협치를 통해 우수한 성과를 냈다. 지역주민의 의견을 적극 수용하여 업무추진비 정보에 대한 엑셀다운로드 기능을 추가하는 등 지속적으로 구민이 필요로 하는 정보가 공개될 수 있도록 했다.

행안부는 이번 정보공개 종합평가 결과를 토대로 평가대상 기관별 개선 필요사항을 상세히 안내하고, 미흡기관과 희망기관을 대상으로 정보공개 운영 개선을 위한 맞춤형 컨설팅을 실시할 예정이다.

전해철 장관은 “국민의 알권리 강화와 국정운영의 투명성 확보는 내실있는 정보공개제도 운영을 통해 달성될 수 있다”며 “정보공개 종합평가를 통해 공공기관의 정보공개 운영수준이 더욱 향상될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

