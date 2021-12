"코로나19, 호흡기 외에도 뇌·심장 등에 퍼질 수 있어" 美 연구 결과

"감염 초부터 온몸 세포 감염시켜"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19를 유발하는 SARS-CoV-2가 호흡기관 외에도 심장, 뇌 등 체내 장기들로 수일 내 퍼질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 국립보건원(NIH)은 코로나19에 감염돼 숨진 환자 44명의 장기 조직을 분석한 연구 결과를 발표했다. 연구원들은 다양한 조직 보존 기술을 사용해 바이러스 수준을 감지하고 정량화했다. 또 코로나19 환자가 사망한 지 약 하루 이내에 부검을 실시하고 사후 조직을 포괄적으로 수집해 조사했다.

연구 결과, 코로나19는 기도와 폐 등 호흡기를 통해 인체에 침투되지만 감염 초기부터 뇌 전체를 포함해 온몸 세포를 감염시키는 것으로 나타났다. 병원체나 위험물질로부터 뇌를 보호하는 뇌혈관장벽(BBB·Blood-Brain Barrier)도 코로나19를 막지 못했다.

연구팀은 코로나19가 호흡기관 외에도 체내 세포들을 감염시킬 수 있으며, 이는 일부 환자들이 감염 후 장기적인 후유증을 앓는 잠재적인 원인일 수도 있다고 지적했다. 다만 해당 연구 결과는 아직 동료 과학자들에게 검토되지 않았다.

코로나19 장기 후유증에 관해 독자적으로 연구를 해 온 세인트루이스 재향군인병원의 지야드 알-알리 임상역학센터장은 "우리는 오랫동안 코로나19가 왜 여러 장기들에 영향을 미치는 것 같은지에 대한 의문을 품어왔다"고 말했다.

이어 "해당 연구가 코로나19가 머리에 안개가 낀 듯 멍하고 혼란스럽게 하는 '브레인 포그' 등 인지 장애를 어떻게 유발하는지, 경증이나 무증상 코로나19 환자들에게 왜 장기적인 후유증이 나타날 수 있는지 설명하는 데도 도움이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

한편 앞서 독일 함부르크에펜도르프대 연구팀도 코로나19로 사망한 환자 27명을 부검한 결과 감염경로로 알려진 폐나 기도 외에도 심장·신장·간·뇌·혈액에서 코로나19 RNA가 발견됐다는 연구 결과를 내놓은 바 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr