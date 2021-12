정부 경구용 치료제 100만4000명분 선구매 계약 추진…"월별 공급량 못밝혀"(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 코로나19 경구용 치료제 100만4000명분에 대한 선구매 계약을 추진한다. 현재 총 60만4000명분에 대한 경구용 치료제 선구매 계약을 체결했으며, 이르면 다음 달 중순 화이자 경구용 치료제가 국내 도입된다.

질병관리청은 27일 코로나19 경구용 치료제 도입 계획을 발표하고, 오미크론 확산과 단계적 일상회복에 대비하기 위해 기존 계약 물량과 별도로 추가구매 계약 협의를 진행하고 있다고 밝혔다. 내년 1월 초 계약을 체결하고 상세 내용을 공개할 예정이다.

현재까지 선구매 계약을 체결한 물량은 60만4000명분으로 MSD의 24만2000명분, 화이자의 36만2000명분이다.

우선 내년 1월 중순에 화이자 경구용 치료제가 국내에 도입되며, 정부는 초도물량 확대와 도입일정 단축을 위해 제약사와 긴밀히 협의하고 있다. 식품의약품안전처는 이날 화이자 경구용 치료제 '팍스로비드'의 긴급사용승인을 결정했다.

국내 도입되는 경구용 치료제는 식약처 승인사항(적응증), 의사 처방에 따라 투여되는 것을 원칙으로 하고 있으며, 입원이나 사망을 포함한 중증으로 진행될 위험이 높은 경증과 중등도 성인 및 소아(12세 이상, 체중 40kg 이상)환자를 대상으로 사용된다. 세부적인 투약지침은 의료계와 협의해 조속히 마련할 예정이다.

정부는 기존 국산 항체치료제의 적극적 활용과 경구용 치료제의 신규도입으로 고령, 기저질환 등 고위험 경증·중등증 환자의 입원 또는 사망을 감소시키고, 의료·방역체계 유지에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

아울러 국내외 치료제 개발상황, 방역상황, 임상결과를 종합해 경구용 치료제 구매를 계속 검토해 나갈 것이라고 밝혔다.

다만 정부는 경구용 치료제의 구체적인 구매가격과 월별 공급량 등은 공개하지 않았다.

김옥수 중앙방역대책본부 자원지원팀장은 이날 정례브리핑에서 "경구용 치료제는 정부가 구입해서 병원, 약국 등에 공급해서 재택환자, 생활치료센터, 필요 시 치료병원에서 공급받아서 사용될 예정"이라며 "구매가격은 계약상 공개하지 않는 것으로 돼있다"고 말했다.

김 팀장은 "초도물량에 대해서는 실무적으로 협의가 진행 중에 있고, 최종 확정되면 말씀드리겠다"며 "월별 공급에 대해서는 계약상 확정된 이후에 공개하도록 하겠다"고 설명했다.

이어 "경구용 치료제의 재택환자 활용은 의사의 처방전이 약국에 공급되고 공급된 약국에서는 보건소, 지자체와 협의된 방식으로 재택환자에게 약이 배송되는 절차"라며 "재택환자들이 불편함이 없도록 치료제 공급에도 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

정부가 선구매 계약을 추진중인 경구용 치료제 100만4000명분에 대한 물량이 충분한 것인지에 대한 질의에 김 팀장은 "경구용 치료제는 국내의 개발 상황이라든지 방역상황 그리고 임상 결과를 종합적으로 고려해야 될 사항"이라며 "다국적 제약사와 협상을 진행하는 과정에 있어서 목표량에 대한 구체적 산식을 제시하는 것은 바람직하지 않다고 판단한다"고 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr