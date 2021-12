현대오일뱅크, 美 하와이에 휘발유 수출 본격화

수출 다변화 및 장기 직거래를 통한 안정적 공급처 확대

태평양 위치해 산유국 미국 석유제품보다 운송 등 유리

휘발유+경유 360만배럴 직접 공급

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크가 처음으로 미국 하와이에 석유제품 완제품을 장기적으로 공급한다.

현대오일뱅크는 하와이와 휘발유, 경유 등 석유 완제품 수출 장기계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 현지 소매 유통채널을 통해 연간 360만 배럴을 직접 공급하게 된다.

현대오일뱅크는 지난 7월 하와이에 석유제품을 최초 공급한 바 있다. 안정적 공급과 파트너십을 바탕으로 내년부터는 장기 계약으로 전환하기로 했다. 장기 직거래는 트레이더를 통하는 거래와 달리 일정한 조건에 안정적으로 물량을 판매할 수 있다는 장점이 있다.

현대오일뱅크가 하와이와 계약한 수출량은 전체 석유제품 수출량(2020년 기준)의 3.7%에 불과하지만 수출 다변화 통로를 새로 만들었다는데 의미가 있다. 현대오일뱅크는 이번 계약이 하와이 내수시장의 안정적인 확보와 미국 본토사업영역 확대의 교두보가 될 것으로 기대하고 있다. 하와이의 경우, 미국이 산유국이지만 지리적으로 태평양에 위치해 아시아 지역으로부터 석유제품을 수입하는 것이 공급 안정성과 경제성 측면에서 유리하다.

한편 현대오일뱅크는 우리나라 석유제품 최대 수입국이었던 중국이 정제설비를 확충해 수출까지 나서고 있고, 호주의 경우 노후화된 설비로 석유제품 자급률이 떨어질 것으로 예측되는 등 시장환경 변화에 따라 역외 지역으로 수출 다변화를 적극적으로 추진할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr