경남도, 사회적경제기업 경영 안정 도와

'사회적경제기금 융자사업' 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 사회적경제 기업의 경영 안정을 지원하기 위해 '사회적경제기금 융자사업'을 한다고 27일 밝혔다.

지원 대상은 도내에 있는 (예비)사회적기업, 사회적 협동조합, 마을기업, 자활기업이다. 종업원의 임금, 원재료 매입 등 운전자금, 설비 구매를 위한 시설자금을 총 31억5000만원 지원한다.

융자 한도는 신용대출은 최대 8000만원, 담보대출은 최대 3억원이다. 융자 기간은 3년 이내, 상환 방법은 상품에 따라 분할 상환, 일시 상환 등이 있다. 금리는 신용대출 3%(고정), 담보대출 2.6%~3%(고정)이다.

기업의 금리 부담을 덜어 주기 위한 이자 지원도 한다. 연이자의 2.5%를 지원해, 실질적으로 기업이 부담하는 금리를 0.1%~0.5%로 낮아진다.

융자 신청은 27일부터 도내 6개 지역신협(경남 중앙, 경남미래, 창원제일, 진주중앙, 남해, 통영복음)에서 하면 된다.

유정제 도 사회적경제추진단장은 "이번 사업을 통해 사회적경제 기업의 경영 안정에 많은 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr