'금·토·일 1시간씩만'에 中 청소년 게임시간 90%↓

[아시아경제 조현의 기자] 중국 정부가 미성년자의 온라인 게임 이용 시간을 금·토·일과 공휴일 하루 1시간만으로 제한한 뒤 청소년의 게임 이용시간이 대폭 줄어든 것으로 나타났다.

27일 홍콩 명보에 따르면 중국 최대 인터넷 기업 텐센트는 지난 8월 청소년의 게임 시간 제한에 대한 새로운 규정이 발표된 후 청소년의 자사 게임 이용시간이 90% 줄었다고 밝혔다.

텐센트는 "지난 8월말 중국 당국이 발표한 역대 가장 엄격한 게임 중독 방지법 효과가 매우 뚜렷하다"며 "해당 게임 제한령 시행 이후 지난 9월 한달간 텐센트 게임을 이용한 중국 미성년자의 게임 시간이 작년 동기보다 90% 가까이 급감했다"고 발표했다.

텐센트는 청소년의 접속 제한을 위해 계정 관리에서 실명확인, 안면인식 등의 기능을 강화한 것도 효과를 거두고 있다고 전했다. 그러면서 11월 텐센트 게임의 하루 평균 로그인 계정 수가 686만 개였는데, 결제 시 안면인식 기능이 활성화된 계정이 1만1천개라고 설명했다. .

중국 정부는 지난 8월 30일 18세 미만 청소년에 대해 주말과 휴일에만 하루 1시간씩 온라인 게임을 즐길 수 있다는 새로운 규정을 발표했다. 게임 회사들은 그 외 시간에는 이들 청소년이 게임을 하도록 허용해서는 안 되며, 청소년은 실명 확인 절차를 거쳐야만 게임을 이용할 수 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr