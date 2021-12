[인사] 한국관광공사

◇승진

<1급>

▲관광빅데이터실장 김영미 ▲관광산업실장 정창욱 ▲국민관광실장 김성훈 ▲국제관광실장 주상용

<2급>

▲디지털콘텐츠센터장 김경수 ▲예산팀장 주용철 ▲전북지사장 박정웅 ▲쿠알라룸푸르지사장 양경수

◇승진 및 전보

<2급>

▲국민관광마케팅팀장 안효원 ▲미래혁신팀장 성필상

◇전보 및 보직변경

▲관광인력개발실장 한화준 ▲일본지역센터장 정진수 ▲중국지역센터장 진종화 ▲미주지역센터장 박재석 ▲감사실장 김동일 ▲관광기업지원실장 박윤숙 ▲경영지원실장 김종훈 ▲스마트관광센터장 김권기 ▲한반도관광센터장 제상원 ▲관광인증센터장 김용재 ▲감사팀장 김남천 ▲관광기업육성팀장 강규상 ▲일본팀장 이태영 ▲대전충남지사장 김정아 ▲이스탄불지사장 조현조 ▲디지털마케팅기획팀장 허현 ▲해외디지털마케팅팀장 송은경 ▲관광일자리팀장 정근희 ▲관광기업창업팀장 정용안 ▲관광미래인재양성팀장 박영희 ▲중국팀장 도현지 ▲동남아중동팀장 육경은 ▲노무팀장 박범석 ▲강원지사장 한여옥 ▲스마트관광센터 파트장 이재형

◇파견

▲인천관광공사 이병찬 ▲부산관광공사 조준길 ▲부산관광공사(부산관광기업지원센터) 김태환

최동현 기자 nell@asiae.co.kr