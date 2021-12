이종국 SR신임 대표, 현장경영으로 임기 시작

SRT 운영사인 SR의 이종국 신임 대표가 27일 공식 취임했다.

SR은 이 신임 대표가 이날 새벽 4시 30분 수서승무센터에서 SRT 첫 출발 열차 승무원의 출무신고를 받는 것을 시작으로 운영센터, 수서차량기지 등 현장을 방문해 열차운행 준비상황을 점검하며 임기 첫 날을 열었다고 밝혔다.

이 대표는 현장점검 과정에서 만난 근무 직원들에게 "SRT열차를 이용하는 고객의 안전이 최우선"이라며, "절대안전이라는 최고의 서비스를 고객들에게 제공 할 수 있도록 각자 맡은 분야에서 최선을 다해 달라"고 당부했다.

이 대표는 국토교통부 경부고속철도개통운영팀장, 철도산업과장, 고속철도과장, 철도안전기획단장, 부산교통공사 사장 등을 역임하고, 서울과학기술대학교에서 철도경영정책 경영학 박사 학위를 취득한 철도전문가다. 경부고속선, 호남고속선 개통준비와 고속열차 산천 개발, 430km/h 해무 연구개발지원 등 업무를 수행했으며 SRT 운영의 기반이 된 수서고속철도 기본계획을 확정하기도 했다.

그는 서면 취임사에서 임기 중 주요 과제로 △절대 안전 확보 △고객 증대를 통한 재무구조 개선 △신규 차량 도입 등 미래사업 추진 △합리적 경쟁으로 철도산업발전 기여 △안정과 신뢰를 통한 상생 노사관계 정립 △소통과 참여의 조직문화 정착을 꼽았다.

이 대표는 "SR은 서비스 선택권 확대와 합리적 경쟁을 통한 철도산업 발전이라는 설립근거와 취지에 맞는 소임을 다하고 있다"면서 "기본과 원칙을 지키며, 고객이 ‘안전하다, 편리하다, 서비스가 최상이다’라고 인정하는 SR을 만들도록 앞장 서서 최선을 다하겠다"고 강조했다.

