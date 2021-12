한국타이어 SUV용 타이어, 美 굿디자인 어워드 본상 수상

[아시아경제 이기민 기자] 국타이어앤테크놀로지는 27일 스포츠유틸리티차량(SUV)용 타이어 '다이나프로 AT2 Xtreme'과 '다이나프로 XT'가 미국의 2021 굿디자인 어워드에서 '본상(Winner)'을 수상했다고 밝혔다.

이번에 본상을 수상한 다이나프로 AT2 Xtreme은 온·오프로드용 타이어인 다이나프로 AT2의 후속 모델이다. 다이나프로 AT2도 독일 ‘레드닷 디자인 어워드 2020에서 제품 디자인 부문 본상에 오른 바 있다.

최근 미국시장에 새롭게 출시한 다이나프로 AT2 Xtreme은 긴 마일리지를 보장하는 주행거리와 공격적인 디자인의 숄더 및 사이드월, 향상된 소음 감소 능력을 갖춘 것이 특징이다.

또한 눈길 제동성능을 인증하는 3PMSF(3-Peak Mountain Snowflake) 인증을 받았다. 또한 다각적인 홈과 사이프로 제작돼 젖은 노면에서도 강화된 제동성능을 제공한다.

다이나프로 AT2 Xtreme과 함께 굿디자인 어워드 본상을 수상한 다이나프로 XT는 한국타이어에서 올해 처음 선보인 러기드 터레인(Rugged Terrain) 타이어다. 견고성이 높은 다각형의 블록과 거친 노면조건에서 뛰어난 오프로드 구동력을 발휘하는 넓은 지그재그 홈을 갖고 있으며, 펑크로부터 보호하는 강한 톱니 사이드월 디자인을 지녔다.

다이나프로 XT 역시 노면과의 충돌을 최소화하는 챔버 처리된 모서리, 소음을 흡수하는 숄더 블록 쿠션 등을 적용했다. 또한 3PMSF 인증을 탑재해 혹독한 겨울에도 성능을 낸다.

한국타이어 관계자는 "혁신적 디자인 철학을 바탕으로 타이어 산업의 현재를 넘어 미래 시장의 변화를 준비, 주도하고 경쟁력을 강화하기 위해 창의적인 아이디어와 디자인 관련 다양한 프로젝트를 진행하고 있다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr