바디프랜드, CES 2022서 체성분 측정 안마의자 '다빈치' 공개

안마의자에 바이오 기술 적용…근육량·체지방률 등 7가지 체성분 측정

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(박상현 대표)는 마사지를 받으며 체성분을 측정할 수 있는 안마의자를 공개한다고 27일 밝혔다.

바디프랜드는 내달 5일부터 8일까지 미국 라스베가스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2022'에서 체성분 측정과 LED 테라피를 할 수 있는 안마의자 '다빈치'를 선보인다.

다빈치는 체성분 측정과 LED 손지압 기능을 적용한 것이 특징이다. 안마의자에 생체 전기저항을 통해 체성분을 측정하는 BIA(Bio-Electrical Impedance Analysis) 기술을 적용해 사용자의 근육량, 체지방률, BMI(체질량지수), 체수분 등 7가지를 분석할 수 있다. 측정한 체성분 정보는 안마의자 태블릿에 저장돼 체계적인 관리를 할 수 있으며 체성분 정보에 맞는 안마 프로그램 추천 기능도 탑재했다.

특히 팔안마부에는 LED 손지압 기능을 적용했다. 손과 팔목의 관절 부위에 특정 파장대의 LED를 조사하는 'LED 테라피'를 제공한다. 바디프랜드 관계자는 "안마의자에서 근육량, 체지방률, BMI, 체수분 등 7가지 체성분을 분석하고 적합한 솔루션을 제공해 사용자의 건강 관리를 돕는 제품을 선보인다"며 "앞으로도 인류의 건강 수명을 10년 연장하기 위해 끊임없는 연구개발을 이어가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr