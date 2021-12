SK쉴더스 '캡스홈', 스마트 홈 플랫폼으로 진화

전용 모바일 애플리케이션에 신규 서비스 추가

[아시아경제 김철현 기자] SK쉴더스(대표 박진효)는 스마트 홈 보안 서비스 '캡스홈' 전용 모바일 애플리케이션에 새로운 서비스를 추가하며 스마트 홈 플랫폼으로 서비스 영역을 본격 확대한다고 27일 밝혔다.

캡스홈은 아파트, 공동주택에 최적화된 스마트 홈 서비스다. SK쉴더스는 캡스홈이 CCTV, 출동 등의 보안 기능을 넘어 일상 생활과 밀접한 안전 정보를 손쉽게 얻는 플랫폼으로 활용될 수 있도록 택배 도난 보상 서비스, 보안 리포트, 성범죄자 조회 기능을 새롭게 추가했다.

먼저 이커머스 업체 11번가와 제휴해 캡스홈 전용 애플리케이션을 활용한 택배 배송조회·도난 보상 서비스를 새롭게 오픈했다. 캡스홈 고객 중 11번가에서 상품을 구매한 고객은 누구나 캡스홈 앱으로 실시간으로 배송 현황을 확인할 수 있고 택배 도난 시 손쉽게 보상 신청을 할 수 있다.

특히 택배 도난 보상 서비스는 보상 소요시간을 획기적으로 단축시켰다. 캡스홈이 촬영한 현관 앞 증거영상을 바로 확보할 수 있기 때문이다. 이를 통해 기존 7~10일 소요되었던 택배 도난 보상 소요 시간을 최대 1~3일로 단축시켜 고객 편의를 향상시켰다. SK쉴더스는 이번 11번가와의 제휴를 시작으로 다양한 이커머스·배송업체와 제휴를 확대해 나갈 예정이다.

김민호 SK쉴더스 스마트홈보안사업그룹장은 "우리 집 사전 보호부터 사후 대처까지 모두 가능한 차별화된 캡스홈이 더욱 편리하게 고객 안전을 지켜나가기 위해 이번 서비스를 오픈했다"며 "향후 캡스홈 애플리케이션이 일상생활의 밀접한 안전, 보안 등 소통 창구가 될 수 있도록 스마트 홈 플랫폼으로의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

