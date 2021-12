50인 이상 중소제조업체 2곳 중 1곳 "중대재해법 준수 어렵다"

중대재해법, 내년 초 시행…50~99인 기업 60% 준비 안돼

"처벌 면책 규정 신설해야…최소한의 입법 보완 시급"

[아시아경제 이준형 기자] 근로자수 50명 이상 중소 제조업체 2곳 중 1곳(53.7%)은 다음달 27일부터 본격 시행되는 중대재해처벌법에 대비하지 못한 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 이달 7일부터 14일까지 근로자수 50인 이상 중소 제조기업 322곳을 대상으로 '중소제조업 중대재해처벌법 준비 실태조사'를 실시한 결과 이 같이 나타났다고 27일 밝혔다. 이번 조사는 중대재해법 시행을 한 달 앞두고 법을 바로 준수해야 하는 50인 이상 중소 제조업체의 대응 실태를 파악하기 위해 진행됐다.

조사에 따르면 50인 이상 중소 제조업체 53.7%는 중대재해법 시행일에 맞춰 의무사항을 준수하는 게 불가능하다고 응답했다. 특히 50~99인 기업의 경우 10곳 중 6곳(60.7%)이 불가능하다고 답했다.

시행일에 맞춰 의무 준수가 어려운 주된 이유로 ‘의무이해 어려움(40.2%)’이 꼽혔다. ‘전담인력 부족(35.0%)’, ‘준비기간 부족(13.9%)’, ‘예산 부족(11.0%)’ 등이 뒤를 이었다.

50인 이상 중소기업 10곳 중 3곳(29.9%)은 ‘업종·작업별 매뉴얼 보급’이 가장 시급한 정부 지원이라고 답했다. 이어 ‘안전설비 투자비용 지원(25.3%)’, ‘업종·기업 특성 맞춤형 현장컨설팅 강화(24.5%)’ 순이었다.

또한 응답 기업 74.5%는 고의·중과실 없을 경우 처벌 면책 규정을 신설해야 한다고 주장했다. ‘사업주 형사처벌을 징역 하한에서 상한으로 개정(13.7%)’, ‘사망자 1명에서 2명으로 중대재해 개념 변경(11.2%)’ 등도 필요한 입법 보완 사항으로 꼽혔다.

이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 “50인 이상 제조기업 절반 이상이 중대재해처벌법을 준비하지 못하고 있고 의무사항이 무엇인지 명확히 이해하기 어려워 애로를 호소하고 있다”면서 “사업주 책임이 매우 강한 법인만큼 현장 중심의 지원을 강화해 법 준수 의지가 있는 기업들이 준비할 수 있는 시간을 줘야 한다”고 말했다. 그러면서 “(중소기업) 현장에서는 균형 있는 입법을 요구하고 있다”면서 “고의·중과실이 없는 경우는 면책할 수 있는 최소한의 입법 보완이 시급하다”고 덧붙였다.

