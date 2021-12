'TIGER 글로벌메타버스액티브' 순자산 1000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용은 ' TIGER 글로벌메타버스액티브 TIGER 글로벌메타버스액티브 412770 | 코스피 증권정보 현재가 10,295 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 647,446 전일가 10,295 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 연말 ETF 출시 열풍.. 주린이를 잡아라 close ETF' 순자산이 1000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

이날 한국거래소에 따르면 24일 종가기준 TIGER 글로벌메타버스액티브 ETF 순자산은 1027억원으로, 22일 상장 이후 3일만에 순자산 1000억원을 넘었다. 해당 ETF는 한국거래소 상장 ETF 중 최초로 상장일 거래대금 1000억원을 돌파한 바 있다.

메타버스(Metaverse)는 가상공간을 뜻하는 Meta와 현실세계를 뜻하는 Universe 합성어로 3차원 가상세계를 의미한다. 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 채널 활성화와 VR, AR 등 관련 기술 발전으로 현실과 가상을 이어주는 메타버스는 산업 트렌드로 부상하고 있다.

TIGER 글로벌메타버스액티브 ETF는 미래에셋자산운용의 액티브 운용 역량을 결집해 메타버스 시대를 개척하는 글로벌 핵심 기업에 집중 투자한다. 메타버스 밸류체인에 포함되는 기업들은 하드웨어부터 소프트웨어/컨텐츠, 인프라 등 스펙트럼이 매우 넓어 지속적으로 혁신 기업을 발굴하는 역량이 매우 중요하다. 미래에셋자산운용은 13개국을 아우르는 글로벌 네트워크, 해외법인과의 정기적인 정보 교류를 통해 선도적으로 메타버스 혁신기업을 발굴할 수 있다.

ETF 비교지수는 ‘INDXX Global Metaverse Index’다. INDXX는 메타버스 관련 매출이 전체의 50% 이상인 기업 중 시총 상위 50종목으로 지수를 구성했다.

한편 미래에셋그룹 박현주 회장은 유튜브 ‘미래에셋 스마트머니’에서 게임이 플랫폼화 된, 메타버스 테마에 대해 “장래를 봐서는 굉장히 선도적인(visionary) 파트”라고 이야기한 바 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr