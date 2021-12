SK텔레콤 임직원, 대체육 샌드위치 먹고 다회용 컵 쓴다

"생활 터전 사옥에서부터 ESG 실천"

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 사옥 곳곳에서 생활 속 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 실천한다.

SK텔레콤은 서울 을지로 SKT타워 지하 구내식당에서 신세계푸드의 '베러미트' 대체육 햄으로 만든 샌드위치를 임직원들에게 제공한다고 27일 밝혔다. 임직원 건강 증진과 탄소 절감을 통한 환경보호에 동참한다는 취지다.

사옥 내 일회용 컵 사용을 줄이기 위해 지난 9월부터 사내 카페에서 '해피해빗'에서는 다회용 컵을 통해 음료를 제공하고 있다. 인공지능 영상분석 기술이 적용된 무인 다회용 컵 회수기도 사옥에 배치해 사용의 편의성을 높였다.

이와 함께 SK텔레콤은 전국 사옥에서 혈액 가뭄 해소를 위한 헌혈 캠페인을 펼치고 있다. 이달 15일 코로나19 장기화에 따른 국가적 혈액 부족 상황을 우려한 SK그룹의 제안에 SKT타워에서 단체 헌혈 행사를 열었으며 이를 시작으로 전국 지사에서 관련 행보를 이어가고 있다.

지난 3월에는 사옥 로비를 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 예술 작가들을 위한 전시 공간으로 변신시켰다. 예술 분야의 사회적 기업들에게 추천을 받아 신진 작가, 발달 장애 작가, 사회적 기업 소속 작가 등의 작품을 연중 상시 전시한다. 발달장애인 예술가들의 활동을 지원하는 사회적 기업 ‘디스에이블드’ 소속 양시영 작가(22·발달장애 2급)와 일흔 살이 넘어 한글을 배워 두 권의 시집을 낸 황보출(89세) 작가의 작품 등을 전시한 바 있다.

SK텔레콤은 "임직원들이 생활하는 터전인 사옥에서부터 ESG 경영을 실천하기 위해 다양한 활동을 시행 중"이라며 "고객과 국민들에게 사랑받고 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 가장 모범적으로 ESG 경영을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

