중진공 성장공유형 대출, 민간후속투자 마중물 역할 '톡톡'

민간후속투자 누적 1조2000억원

올해 후속투자 유치액 2178억원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 2008년부터 현재까지 성장공유형 대출을 지원한 기업의 민간 후속 투자유치액이 누적 1조2203억원에 달한다고 27일 밝혔다.

성장공유형 대출은 기술성과 미래 성장가능성을 평가해 기업공개(IPO) 가능성이 높은 기업에 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 방식으로 자금을 지원하는 대표적인 투융자복합금융 사업이다. 중진공은 2008년부터 현재까지 총 802개 사에 6754억원을 지원했다.

중진공은 올해 코로나19 장기화로 대면 방식의 투자유치 설명회가 어려워진 상황에서 온라인 플랫폼을 활용한 비대면으로 후속 투자유치 지원 방식을 전면 전환했다. 이를 통해 총 2178억원의 후속투자 유치를 이끌었고 이는 지난해 1840억원 대비 18% 증가한 수치다. 또 투자유치 설명회를 개최해 지원 기업의 투자 매력도를 높이고 직접금융시장 진입을 이끌었다. 이를 통해 올해 엔켐 등 4개 사가 코스닥 시장 상장에 성공했다.

중진공은 혁신성장 유망기업의 민간 후속 투자유치를 위한 지원을 한층 강화할 계획이다. 투자유치 설명회를 연 6회로 확대 개최하고 일정을 정례화하며 업력과 업종을 고려한 테마별 설명회로 진행할 예정이다. 구체적으로, 온라인 화상 플랫폼을 활용한 비대면 방식을 확대하고 중진공 주최 'KOSME IR마트'를 3회에서 6회로 확대 개최한다. 투자자와 투자유치 희망 기업의 지속적인 관심과 참여를 이끌기 위해 짝수 달 셋째 주 금요일로 개최 일정을 정례화하고 정기 개최하기로 했다.

김학도 이사장은 "중진공은 유망기업에 선제적으로 자금을 지원해 민간 후속투자의 마중물 역할을 하고 있으며 기업공개라는 성과를 창출해내고 있다"며 "내년에도 비대면 투자유치 설명회 및 테마별 투자유치 설명회를 정기 개최해 성장공유형 자금 지원 기업의 혁신성장과 기업가치 제고를 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr