G마켓, 집콕 생활 필수템은?…“여성은 TV, 남성은 식품”

[아시아경제 임춘한 기자] 올해도 코로나19로 집콕 생활이 길어지면서 여성은 볼거리에, 남성은 먹거리에 집중 투자한 것으로 나타났다.

27일 G마켓의 빅데이터를 분석한 결과에 따르면 여성은 전년 대비 TV 등 영상 시청을 위한 디지털 가전에, 남성은 먹거리와 취미생활에 더 많은 소비를 한 것으로 조사됐다. 품목별 구매 객단가 증감율을 살펴보면 디지털가전(14%), 취미용품(13%), 식품(8%), 리빙(5%) 등 주로 집에서 시간을 보내는 데 필요한 제품들이 증가했다.

여성의 경우 TV 구매 객단가가 지난해보다 39% 증가했다. 지난해 100만원짜리 TV를 샀다면, 올해는 139만원짜리를 선택했다는 의미이다. 이는 남성고객(28%)의 객단가 신장률보다 11%포인트 높다. 유튜브, OTT 등의 디지털 영상을 소비하는 노트북(19%)과 태블릿(13%) 객단가도 크게 증가했다.

남성의 신선식품 전체 객단가 신장률은 18%로 여성(5%)보다 높았다. 세부 항목별로는 소고기(38%), 쌀(27%) 등의 증가폭이 컸다. 취미용품 객단가도 15% 증가하며 여성(4%)에 비해 신장세가 두드러졌다.

G마켓 관계자는 “코로나19 장기화로 많은 소비자들이 집 안에서 즐겁게 시간을 보낼 수 있는 방법에 대해 고민하고, 과감하게 투자하고 있다”며 “여성은 주로 영상을 시청하면서 시각적 즐거움을 찾은 반면, 남성들은 맛있는 음식과 취미생활로 집 안에서의 무료함을 달랜 것으로 보인다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr