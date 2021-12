기업은행, 내년 中企에 53조·소상공인에 15조 대출 지원

[아시아경제 성기호 기자] IBK기업은행이 내년 중소기업에 대출 53조원을 공급하고 영세 소상공인에 15조원을 지원한다. 또 기준금리 상승 등에 대비, 중소기업과 소상공인이 금융 비용을 절감할 수 있는 방안을 마련할 계획이다.

27일 금융권에 따르면 기업은행은 이같은 정책을 마련하고 실시에 들어가기로 했다. 먼저 코로나19 금융 지원 대상을 개인사업자 중심에서 소규모 법인으로 넓혀 보증기관 특별출연을 통한 낮은 금리의 보증서 담보대출을 지원한다.

신용등급이 낮은 기업의 대출 금리를 추가로 낮춰 신용대출을 돕는 특화 프로그램도 운영하고, 금리 감면과 금리 전환(변동금리→고정금리)에도 적극적으로 나선다. 구체적으로 기업은행은 코로나19 연착륙 프로그램을 개편해 경영 정상화 의지가 있고 경영 개선을 추진 중인 기업에 대해 대출 금리를 최대 3%포인트 깎아줄 계획이다.

이와 함께 기업의 현 상태를 진단하고 분석 결과를 바탕으로 맞춤형 금융 해법을 제공하는 '금융주치의 프로그램'을 통해 일자리, 판로개척 등 비금융 부문 지원도 늘린다.

기업은행 관계자는 "2022년 경영 슬로건을 '새로운 60년, 고객을 향한 혁신'으로 정했다"며 "고객 중심 경영을 강화해 고객 가치가 커질 수 있도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr