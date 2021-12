파스, 부기 올라오면 '멘톨' 성분 좋아…떼어낼 땐 1~2분 물에 불려야

[아시아경제 서소정 기자] 환부의 통증을 완화하고 타박상·근육통·관절통 치료를 보조하는 목적으로 사용하는 파스의 경우 증상에 따라 적정한 파스를 선택하는 것이 좋다.

26일 식품의약품안전처(처장 김강립)에 따르면 파스는 제형별로 '첩부제(롤파스 포함)', '카타플라스마제', '에어로솔제', '겔제', '액제' 등 다양한 종류가 있다.

파스는 약국에서만 구매할 수 있는 의약품과 편의점·마트에서도 구매가 가능한 의약외품으로 구분된다.

증상에 따라 적정한 파스를 선택하려면 약사 등 전문가와 상의해 선택하는 것이 바람직하다. 다만 파스는 유효성분(주성분) 별로 부기 등 환부의 상태에 따라 구분해서 사용하는 것이 좋다.

부기가 올라오는 경우라면 '멘톨', '캄파' 성분이 포함돼 있어 피부를 차갑게 하고 통증을 완화하는 제품을 사용하는 것이 좋다.

부기가 빠진 후 통증이 계속되는 경우에는 '고추엑스성분(캡사이신)'을 함유해 통증 부위를 따뜻하게 하고 혈액순환을 도와주는 제품을 사용하는 것이 좋다.

파스 사용으로 인해 피부염 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 피부염, 상처 부위에는 사용하지 말아야 한다. 또 정해진 시간보다 오래 부착하는 경우 피부 자극이나 피부염이 발생할 수 있으므로 정해진 용법·용량을 준수해야 한다.

사용 중에 가려움증, 발진 등이 생기는 경우 사용을 즉시 중단하고, 증상이 심하다면 의사 등 전문가와 상담하도록 한다. 사용한 파스가 피부에서 잘 떨어지지 않으면 1~2분 정도 물에 불린 후 떼어내면 된다.

식약처는 "파스 사용으로 피부염 등의 부작용이 있는 경우 한국의약품안전관리원 또는 한국소비자원의 '1372 소비자상담센터'에 접수할 수 있다"고 말했다.

