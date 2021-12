'코로나 직격탄' 자영업자…절반이 지난해 年매출 6천만원도 안돼

'2021년 KB 자영업 보고서' 분석

'나홀로 사장' 가장 큰 타격…매출 31% 감소

34%가 가족·지인으로부터 돈 빌려

[아시아경제 김진호 기자] 수도권 소상공인 절반 가량은 지난해 매출이 6000만원도 채 안된 것으로 나타났다. 코로나19로 직격탄을 맞으며 실질적으로 손에 쥐는 돈은 매출의 20% 미만에 불과했다. 특히 ‘나홀로 사장’은 매출이 31% 감소하며 가장 큰 타격을 입었다. ‘조금만 버티면 괜찮아질 것’이라는 정부의 안일함이 자영업의 비극을 불러왔다는 지적이 나온다.

26일 KB금융경영연구소가 발간한 ‘2021년 KB 자영업 보고서-수도권 소상공인의 코로나19 영향조사’에 따르면 소상공인의 전체 매출 규모는 지난해 2억998만원으로 코로나19 이전인 2019년(2억7428만원)보다 24% 감소한 것으로 나타났다.

특히 전반적인 매출 감소 여파로 연 ‘6000만원 미만’의 영세 자영업자가 크게 늘어난 것으로 분석됐다. 2019년 기준 24%에서 지난해 41%로 1년 새 17%포인트나 증가했다. 서비스업 종사자의 절반 이상(56%)의 매출액이 6000만원 미만인 것으로 집계됐다. 특히 도·소매업과 요식업의 돈벌이가 가장 떨어졌다. 같은 기간 20%, 16%에서 35%, 27%로 비중이 큰 폭 증가했다.

‘나홀로 사장’인 자영업자의 매출은 31% 줄어 가장 큰 감소폭을 기록했다. 다만 ‘6명 이상 고용’ 업체의 경우 지난해 매출이 10% 감소하는 데 그쳤다. 이는 고용인이 많을수록 상대적으로 매출 감소율이 낮은 것으로 고용인이 적은 영세 자영업자가 코로나19 타격을 더 크게 입었다는 점을 보여준다.

업종별로는 서비스업(-35%)이 코로나19 한파를 가장 크게 맞았다. 사회적 거리두기와 여행 제한 조치 등으로 공연 및 행사대행(-81%), 여행사(-68%) 등을 중심으로 매출이 급감했다.

도소매업과 요식업 매출도 각각 -20%, -23%를 기록했다. 도·소매업은 수업 축소 및 결혼 예식 감소 등으로 문방구와 시계 및 귀금속 판매점의 매출이 각각 70%, 50% 뒷걸음질쳤다.

사회적 거리두기 강화 여파로 배달 및 주문 플랫폼을 이용하지 않는 요식업체(-24%)의 매출이 관련 서비스를 이용하는 매출(-19%)보다 감소율이 컸다.

지역별로는 인천(-33%) 소상공인들의 매출이 가장 크게 줄었다. 서울 -26%, 경기 -17%였다.

소상공인들은 코로나19가 매출에 수익에 미친 요인으로 ‘방문 손님 감소(40%)’와 ‘영업시간 제한(32%)’을 꼽았다. 소상공인의 88%가 코로나19가 매출과 수익에 영향을 미쳤으며, 그중 57%는 매우 큰 영향을 미쳤다고 답했다. 특히 요식업의 경우 ‘영업시간 제한’이 매출과 수익에 직결됐다고 했다.

코로나19 이후 소상공인들은 은행이나 정부가 아닌 가족이나 친지를 통해 자금을 융통한 것으로 나타났다. 제도권 금융을 이용하기가 어려운 이들이 늘어났다는 의미로 해석된다.

보고서에 따르면 수도권 소상공인 중 가족과 지인에게 차입한 소상공인이 34%에 달했다. 사업자로서 금융기관에 찾아가 전용대출을 받은 소상공인(31%)보다 많았다. 정부가 소상공인을 대상으로 내놓은 정책자금 대출 이용자도 37%에 불과했다. 자금 사정이나 금융 관련 문제를 ‘주로 가족·친지와 상의한다’는 소상공인도 51%로 절반 이상으로 집계됐다.

한편 이번 조사는 전국 소상공인의 51%가 집중된 수도권을 대상으로 진행됐다. 수도권의 소상공인 사업체 수는 전국(644만2000개)의 51%인 327만9000개, 소상공인 사업자 종사자 수는 전국(921만9000명)의 51%인 467만4000명을 기록했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr