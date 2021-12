광주 동구복싱단, 국가대표 선수 배출 '쾌거'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 동구복싱단(감독 신명훈) 소속 이행석 선수(22, 56kg 페터급)가 지난 12일 충남 청양군민체육관에서 열린 2022 국가대표 1차 선발대회에서 국가대표로 선발됐다고 26일 밝혔다.

동구복싱단은 1996년 해체됐으나 민선7기 들어 직장 운동경기부 재건과 국내 권투 부흥을 위해 지난해 동구복싱부를 재창단했다.

신명훈 감독은 "그간 피나는 연습 과정에 지쳐 쓰러지던 선수들 모습이 주마등처럼 스쳐 지나간다"면서 "그동안 물심양면 도와주신 임택 청장님과 동구민 여러분께 감사드리며 내년 2월에 있을 2차 국가대표선발전을 대비해 훈련에 매진하겠다"고 말했다.

임택 동구청장은 "코로나19로 모두가 힘들고 지친 이때 이행석 선수의 국가대표 선발을 전 동구민과 함께 진심으로 축하하고 이 기쁨을 함께 나누고 싶다"며 "앞으로도 광주복싱 일번지 동구에서 제2의, 제3의 이행석 선수가 배출될 수 있도록 적극 지원해나가겠다"고 말했다.

한편 이행석 선수는 올해 4월 첫 출전한 제31회 대한복싱협회장배 전국복싱대회 금메달, 6월에는 제15회 전국실업복싱선수권 대회 2위를 수상한 바 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr