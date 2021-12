"오미크론 앞에서 천 마스크는 장신구에 불과" 美 전문가의 경고

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19 오미크론 변이의 확산을 저지하기 위해서는 보다 높은 등급의 보건용 마스크를 반드시 권고해야 한다는 주장이 나왔다.

지난 24일(현지시간) 미국 CNN 등은 리아나 원 조지워싱턴대학 밀컨 공중보건 연구소 방문교수가 "천 마스크는 얼굴 장식이나 마찬가지다. 오미크론이 확산하는 상황에서는 쓸모가 없다"고 밝혔다고 전했다. 원 교수는 이날 CNN과의 전화 인터뷰에서 "보건용 마스크 위에 천 마스크를 덧대는 것은 괜찮겠지만, 천 마스크만으로는 효과가 없다"고 강조했다.

원 교수는 "적어도 보건용 수술 마스크는 써야 한다"며 "사람이 밀접한 장소에서는 N95나 KN95 등급 마스크를 쓰는 것이 이상적"이라고 말했다. N95 등급 마스크는 매우 작은 입자를 95%까지 걸러낼 수 있는 마스크로, 평균 지름이 0.6㎛인 미세 입자를 94% 이상 차단할 수 있는 우리나라의 KF94 등급 마스크와 유사한 등급이다. 현재 미국 질병통제예방센터(CDC)는 일반인의 N95 등급 마스크 사용을 지양하고 있는 상태다. 보건용 등급의 마스크인 만큼 의료인에게 우선 지급해야 한다는 이유 때문이다.

그러나 원 교수는 CDC의 결정을 "중대한 실책"이라고 평가했다. 원 교수는 "마스크 공급이 부족했던 건 벌써 몇 달 전 얘기"라며 "원래 마스크를 쓰지 않던 문화권에서 마스크를 반드시 쓰라고 권해야 하는 상황이라면, 적어도 가장 효과적인 마스크를 추천해야 한다"고 부연했다. 이어 "천 마스크만 가지고 있다면 안 쓰는 것보다는 낫다"면서도 "천 마스크밖에 없는데 사람이 모이는 실내 행사에 가야 하는 상황이라면 그냥 가지 않는 것이 좋다"고 설명했다.

앞서 에린 브로메이지 다트머스 대학교 생물학 교수 역시 유사한 입장을 내놓은 바 있다. 브로메이지 교수는 "마스크는 시간을 벌어주는 역할을 한다"며 "가령 코로나19 바이러스 1천 개를 들이마셨을 때 코로나19에 걸린다고 가정하면, 입자 50%를 걸러낼 수 있는 마스크로 시간을 2배 벌 수 있다"고 풀이했다. 또한 "90%의 입자 차단 효율을 가진 마스크를 쓴다면 그 시간을 10배로 늘릴 수 있는 것"이라고 주장했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr