김건희, 오늘 오후 3시 대국민 사과…'허위이력 의혹' 입 연다

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인인 김건희씨가 26일 '허위 이력 의혹' 관련 대국민 사과에 나선다.

국민의힘 선거대책위원회 관계자는 이날 "김씨가 오후 3시 서울 여의도 당사에서 공식 사과를 위한 기자회견을 열기로 했다"고 밝혔다.

이번 회견은 당사자의 직접적인 사과가 필요하지 않겠냐는 김씨의 의지가 반영된 것으로 알려졌다.

이날 사과에서는 선대위 차원의 구체적인 해명이 있을 가능성이 높은 상황이다. 윤 후보는 그동안 선대위 산하 네거티브검증단에 팩트체크를 지시했고, 그동안 더불어민주당과 언론에서 제기한 의혹들을 검증하는 작업이 진행돼왔다.

앞서 김씨는 지난 15일 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과할 의향이 있다"며 "사실관계 여부를 떠나 국민께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어 사과드린다고 얘기한 바 있다. 윤 후보 또한 지난 17일 사과문을 통해 "제 아내와 관련된 논란으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr