부진했던 코스피…올해 코스피 상승률 G20 중 18위

중국·브라질 제외한 G20 국가 상승률 대부분 두 자릿 수

[아시아경제 공병선 기자] 올해 코스피의 상승률은 주요 20개국(G20) 가운데 18위인 것으로 나타났다.

26일 한국거래소에 따르면 지난 24일 기준 코스피는 3012.43으로 마감하며 지난해 말 2873.47보다 4.84% 올랐다. G20에서 한국보다 올해 상승률이 낮은 국가는 중국(-5.56%), 브라질(-11.87%) 뿐이다.

중국과 브라질을 제외한 G20 국가의 상승률은 대부분 두 자릿 수를 나타냈다. 이 기간 동안 아르헨티나의 상승폭은 65.64%로 가장 컸다. 이어 사우디아라비아(30.87%), 터키(28.07%), 프랑스(27.65%) 등 순이었다.

미국 역시 상승세를 보였다. 다우존스30산업평균지수는 17.46%, 기술주 중심의 나스닥 21.45%, S&P500는 25.82% 올랐다. 지난 23일 S&P500는 4725.79를 기록하며 사상 최고치로 마감했다.

올 상반기만 해도 국내 증시도 상승세를 타고 있었다. 코스피는 올 상반기 14.73% 상승하며 G20 국가 가운데 6위에 올라섰다. 지난 7월6일 코스피는 3305.21로 사상 최고치를 기록하기도 했다. 하지만 지난달 30일 2900선을 하회한 2839.01로 마감하며 상반기 상승분을 대부분 반납했다.

김병연 NH투자증권 연구원은 “내년 키워드는 정상화”라며 “정책 효과의 감소 영향과 경기 개선에 대한 신뢰 강도가 투자 판단에 중요하다”고 설명했다.

