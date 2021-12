'역사왜곡 논란' 설강화…방송 3일 만에 민원 700여건 접수

청와대 국민청원, 설강화 폐지 34만 건 접수

방심위 심의, 빨라도 내년 1월 중순 진행 예정

[아시아경제 구은모 기자] JTBC 드라마 ‘설강화’가 역사 왜곡을 했다는 이유로 청와대 국민청원이 34만건이 넘게 접수된 가운데, 방송통신심의위원회 차원에서 신속하게 심의할 수 있는 제도가 필요하다는 지적이 제기됐다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 양정숙 의원(무소속)이 26일 방송통신심의위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 1월부터 12월 24일까지 지상파 및 종편 등 9개 주요 방송사의 방송에 대한 심의접수 건수는 총 1만1089건에 이르는 것으로 확인됐다.

방송사별로는 같은 기간 동안 SBS가 6533건으로 가장 많았으며, ▲YTN 1330건 ▲JTBC 1001건 ▲MBC 901건 ▲KBS 780건 ▲TV조선 266건 ▲채널A 170건 ▲MBN 82건 순으로 나타났다.

같은 기간 동안 올해 상위 5개 방송심의신청 접수 프로그램을 살펴보면 SBS에서 방영된 ‘조선구마사’가 5174건으로 전체 민원의 46% 이상을 차지했고, 이어 ▲이브닝 뉴스(YTN) 1212건 ▲설강화(JTBC) 869건 ▲펜트하우스 2·3(SBS) 559건 ▲KBS 뉴스 9(KBS) 340건 ▲철인왕후(tvn) 249건 순으로 나타났다. 이중 설강화는 지난 18일 첫 방송 이후 21일인 단 3일 만에 789건의 민원이 접수된 것으로 확인됐다.

방심위에 접수된 설강화 민원 내용은 민주화 운동과 간첩 간의 부적절한 관계설정 등 역사를 왜곡하고 민주화 가치를 훼손하는 내용 등이 주를 이뤘다. 청와대 국민청원에 지난 20일에 접수된 설강화 방영 중지 민원은 24일 기준으로 34만명의 동의를 얻은 것으로 확인됐다.

하지만 방심위가 ‘설강화’에 대한 심의를 진행하더라도 1월 중순에서야 논의하기 때문에, 회차가 10회 이상 진행됨에 따라 역사 왜곡 문제에 대한 시청자 민원이 더 늘어날 수도 있다.

양 의원은 “방송 편성은 방송사 및 제작자의 상상력과 자유성이 보장되어야 하나 역사 왜곡의 정보를 시청자에게 제공해서는 안된다”며 “최근 JTBC 설강화가 국민들로부터 민주화, 간첩 등의 역사 왜곡이 사실로 밝혀진다면 방심위로 하여금 신속하고 객관적인 심의가 필요하다”고 지적했다.

양 의원은 “다만 방심위의 심의가 빨라야 1월 중순에야 가능하기 때문에 설강화의 역사 왜곡이 사실이라면, 10여 편 이상 드라마가 시청자에게 왜곡된 정보로 방영될 수밖에 없다”며 “또한 설강화가 글로벌온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스를 통해 방영되기 때문에 세계적으로 영향을 끼칠 수도 있어 방심위가 시청자에게 잘못된 정보를 제공하는 방송 프로그램에 대해선 신속하게 심의할 수 있는 특별위원회를 구성할 필요가 있다”고 강조했다.

