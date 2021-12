"오뚜기 목표주가 60만->51만원 하향조정"

[아시아경제 박소연 기자] NH투자증권은 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 468,000 전일대비 1,500 등락률 +0.32% 거래량 1,832 전일가 466,500 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"'함께 사는 세상' 그렸던 함태호 오뚜기 명예회장 서거 5주기[클릭 e종목] "원가부담에 2Q 부진 오뚜기, 라면값 올릴 수 밖에…" close 에 대해 중장기 성장 동력이 필요하다며 목표주가를 기존 60만원에서 51만원으로 하향 조정했다.

조미진 NH투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 "오뚜기 일부 제품들의 판가 인상 효과가 내년 본격화되면서 하락했던 수익성은 회복될 것"이라고 전망했다.

조미진 연구원은 "그러나 상품 매출과 관련해 원재료 가격 하락 구간에서 이익 레버리지 확대가 제한적이라는 한계가 존재한다"며 "중장기 관점에서도 제품 및 채널과 지역 포트폴리오 측면에서 성장 동력 확보가 필요하다"고 지적했다.

이어 "품목 다각화 및 신제품 개발, 적극적 해외 개척, 지배구조 개선 등에 대해 고민해야 할 시점"이라고 덧붙였다.

올 4분기 연결기준 매출액 6565억원, 영업이익 261억원을 기록할 것으로 전망했다. 내년 연결기준 매출액 2조 8421억원, 영업이익 1778억원으로 예상했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr