[아시아경제 권재희 기자] 영국 엘리자베스 2세 여왕이 머무는 윈저성에 흉기를 소지한 채 침입을 시도한 10대가 경찰에 붙잡혔다.

25일(현지시간) 주요외신에 따르면 경찰은 크리스마스인 이날 오전 8시 30분께 윈저성 정원에서 잉글랜드 남부 사우샘프턴에서 온 19세 남성을 불법 침입 및 무기 소지 혐의로 체포했다. 현재 그는 구금 중이다.

다만 용의자는 건물 내부로 침입하지는 못했기 때문에 왕실에 피해를 입히지는 않았다.

한편 코로나19 대유행으로 주로 윈저성에서 지내는 엘리자베스 여왕은 그의 아들 찰스 왕세자와 그의 아내 커밀라 파커 볼스와의 오찬을 앞두고 있었던 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr